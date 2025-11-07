Цены на российскую нефть в Азии рухнули

Санкции США в отношении крупнейших нефтяных компаний России привели к рекордным как минимум за последний год скидкам на российское сырье в портах Азии по отношению к эталонному сорту Brent. Об этом со ссылкой на многочисленные источники в отрасли сообщает Reuters.

За последние две недели дисконт на основной российский экспортный сорт нефти Urals вырос с двух до четырех долларов за баррель. Кроме того, сорт ESPO, который поставляется из портов Дальнего Востока, теперь уходит покупателям со скидкой к Brent, хотя раньше продавался с премией.

Непосредственным поводом для падения цен стала приостановка закупок индийскими и китайскими государственными нефтяными компаниями.

В Индии от заказов на поставки нефти из России в декабре, когда санкции вступят в силу, отказались Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries.

В совокупности эти пять компаний обеспечивают 65 процентов всей нефтепереработки в стране, поэтому общий импорт сырья из России в эту страну в декабре существенно упадет. Какой-либо информации по поводу китайских предприятий, остановивших поставки по морю из России, в сообщении не приводится.

На этом фоне за неделю с 27 октября по 2 ноября экспорт российской нефти по морю обвалился на 20 процентов, до 3,02 миллиона баррелей в сутки, согласно подсчетам Bloomberg.

Накануне, 6 ноября, Минфин России сообщил о падении нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года.