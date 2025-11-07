Назван ключевой риск для Киева в случае задержки кредита от ЕС

В Европейском союзе возникли значительные сложности с реализацией планов по предоставлению Украине кредита на сумму 140 миллиардов евро. Это может привести к тому, что страны-члены ЕС будут вынуждены финансировать Киев напрямую из своих национальных бюджетов, пишет Politico.

Издание ссылается на осведомленные источники. Весной украинская сторона может столкнуться с нехваткой финансовых ресурсов, что уже активизировало переговоры между Европейской комиссией и правительством Бельгии, которое продолжает препятствовать выделению запрашиваемой суммы, отмечает газета.

Как сообщается, если Бельгия продолжит настаивать на своем вето, европейским странам придется самостоятельно финансировать Украину, используя свои национальные бюджеты. В противном случае, если удастся достичь соглашения с Бельгией, Еврокомиссия сможет официально представить соответствующий законопроект в ближайшее время, подчеркивается в материале.

Экономист объяснил, почему ЕС стоит вернуть России замороженные активы

В течение следующих двух-трех лет планируется выделить до €140 млрд для поддержки Киева, используя заблокированные активы России. По словам европейских чиновников, озвученным в интервью с Politico, репарационный заем — это последняя возможность для Украины укрепить свои позиции на переговорах.

Возможная необходимость включения Европарламента в процесс разработки документа может существенно замедлить законодательный процесс и даже поставить под угрозу планы Еврокомиссии по финансированию до апреля, когда, согласно прогнозам, Украина может столкнуться с острой нехваткой средств.