Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил за введение запрета на поставки российского природного газа в Евросоюз, в том числе по газопроводу "Турецкий поток".

Соответствующее заявление он сделал на проходящей в Афинах конференции "Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству". Выступление главы правительства транслировалось на сайте форума.

Мицотакис заявил, что "США рассматривают Грецию как ворота к энергетическим потребностям Европы", и призвал "к скорейшему введению запрета на поставки российского природного газа".

"Российский природный газ не может попадать туда (в Европу - прим. ТАСС) через заднюю дверь, через Турцию. Мы должны быть готовы с "Вертикальным коридором", который начнется в Греции и закончится на Украине", - сказал премьер.

По его словам, "Греция становится пунктом приема поставок газа, который заменит российский природный газ".

В Грецию природный газ попадает в пункте входа Сидирокастро из болгарской газовой системы, которая снабжается, в частности, из газопровода "Турецкий поток". Кроме того, Греция получает природный газ из Азербайджана через Южный газовый коридор, а также сжиженный природный газ по морю.

Страна НАТО захотела добиться исключения для импорта нефти и газа из России

20 октября министры энергетики ЕС утвердили предложение Еврокомиссии запретить любые виды и формы поставок российского газа в страны сообщества с 1 января 2028 года. Новые краткосрочные контракты будет запрещено заключать с 1 января 2026 года, а текущие краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года. Для вступления этого положения в силу его должен утвердить Европарламент. При этом Европарламент настаивает на прекращении поставок российского газа в страны ЕС на год раньше - с 1 января 2027 года.