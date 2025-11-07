Международные резервы Украины достигли исторического максимума

Международные резервы Украины по итогам октября выросли до исторического максимума и составили $49,52 млрд за счет значительных поступлений финансовой помощи от Запада, в том числе по программе экстренного кредитования ERA за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

По его данным, в октябре международные резервы страны выросли на 6,4%.

"Такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении на сайте банка.

В октябре Киев получил от западных партнеров валютные вливания более чем на $6 млрд, из них только $4,6 млрд - от Евросоюза в рамках инициативы стран Группы семи (G7) по программе экстренного кредитования ERA за счет доходов от замороженных активов РФ. Еще чуть более $1 млрд перечислил Всемирный банк. $394,6 млн удалось привлечь за счет размещения облигаций госзайма, еще $117,3 млн Киев получил от Банка развития Совета Европы.

При этом на обслуживание и погашение госдолга Украина в прошлом месяце потратила $611,6 млн.

В октябре прошлого года лидеры G7 приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Подчеркивалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС. В начале декабря прошлого года Украина и ЕС подписали соглашение о создании механизма кредитного сотрудничества для Украины, который определит рамки для обслуживания и погашения европейских кредитов Киеву за счет доходов от замороженных активов России. Механизм позволит использовать эти доходы для покрытия основной суммы займа, привлеченной от партнеров Киева в рамках инициативы G7 ERA.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия жестко ответит в случае перечисления доходов от российских активов Украине.