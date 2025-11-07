В Норвегии опасаются, что Россия выловит больше рыбы в своей зоне из-за санкций

Министр рыболовства Норвегии Сивертсен Несс заявила, что, если российские рыбаки покинут норвежскую зону в Баренцевом море, это повлечет за собой негативные экономические последствия для Осло. "Если мы не сможем достичь соглашения о рыболовстве, российская сторона может решить вести более интенсивный промысел в российской экономической зоне", — приводит слова министра издание High North News. Она пояснила, что в российских водах больше мелкой рыбы (молоди), чем в норвежской экономической зоне, где рыба "уже крупнее". При этом, отвечая на вопрос о том, жалеет ли правительство Норвегии о введении санкций в отношении России, Несс ответила, что "мы четко заявляем, что следуем санкциям ЕС". Министр добавила, что переговоры по квотам на вылов трески в акватории Баренцева моря продвигаются с большим трудом. Рыбные санкции В июле власти Норвегии ввели санкции против российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", занимающихся рыбным промыслом. В решении правительства говорилось, что "это отвечает интересам политики безопасности Норвегии". "В качестве основания для включения в список ЕС указывает на то, что две рыболовецкие компании Norebo JSC и Murman Seafood участвуют в спонсируемой российским государством кампании по наблюдению и разведывательной деятельности, направленной на критически важную подводную инфраструктуру в норвежских и союзных морских районах", - говорилось в заявлении МИД Норвегии. После включения этих компаний в санкционный список их активы замораживаются, а суда теряют доступ в норвежские порты и территориальные воды. Реакция Москвы После внесения "Норебо" и "Мурман Сифуд" в санкционный список, в МИД РФ сообщили о вызове временного поверенного в делах Норвегии, которому была вручена нота протеста. "Указанные недружественные меры являются грубым нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, подрывающим многолетнюю эффективную систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях", — сообщили в министерстве иностранных дел России. В свою очередь глава Росрыболовства Илья Шестаков в октябре заявил, что ведомство может ввести ответные санкции против Норвегии до конца 2025 года. "Норвежская сторона заявила, что она якобы работает в рамках нашего соглашения, с чем мы категорически не согласны. Никаких ограничений они пока не будут снимать. Мы сейчас готовим уже ответные меры, о которых объявим норвежской стороне своевременно. (...) Ответные меры рассматриваются, их введения можно ждать в этом году", - приводит его слова "Интерфакс". Шестаков сообщил, что пока переговоры с норвежской стороной поставлены на паузу, также не установлены сроки консультаций по распределению объемов вылова рыбы на 2026 год. Он добавил, что на сегодня Росрыболовство не имеет планов пересматривать соглашения с другими странами. В материале обозревателя Finance.mail.ru Алексея Зотова предполагается, какие рычаги давления в качестве ответных мер есть у России против Норвегии. Первый рычаг - зеркальные меры: ограничение доступа норвежских судов в российскую экономическую зону. Такой шаг сразу ударит по доходам норвежских рыбаков. "Второй - вылов молоди в российских водах. Если Россия начнет добывать рыбу еще до ее миграции к берегам Норвегии, та окажется лишена части своего будущего улова. Для норвежской экономики это будет болезненно: рыбная отрасль остается важным источником доходов, несмотря на все энергетическое богатство страны", - говорится в материале. До этого Норвегия уже ввела запрет на заход российских судов в свои порты в мае 2022 года, сделав исключение только для рыболовецких судов. Однако впоследствии ограничения постепенно усиливались. С октября 2022 года российским рыбакам разрешили швартоваться лишь в трех портах — Ботсфьорде, Тромсе и Киркенесе. Весной 2023-го норвежская полиция ограничила возможность выхода на берег экипажам судов в Киркенесе и Ботсфьорде. Кроме того, на нескольких верфях были задержаны и подвергнуты ограничениям шесть российских промысловых судов.