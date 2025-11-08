Сийярто: освобождение Венгрии от санкций США на поставки нефти из РФ бессрочное

Предоставленное Венгрии освобождение от американских санкций на поставки нефти и газа из России не ограничено по времени. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, опровергнув сообщения западных СМИ, утверждавших со ссылкой на неназванных официальных лиц, будто такие исключения сделаны лишь на один год.

"Венгрия получила бессрочное освобождение от санкций", - подчеркнул глава МИД напомнив, что премьер-министр Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп договорились об этом на встрече, состоявшейся в Белом доме 7 ноября.

"Тот, кто утверждает обратное, не присутствовал на переговорах. Гораздо проще спросить тех, кто там присутствовал", - сказал Сийярто венгерским журналистам на борту самолета по пути из Вашингтона в Будапешт. Краткую видеозапись этого разговора показал телеканал М1.

7 ноября вечером Орбан сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом, что США предоставят Венгрии бессрочное исключение из санкций, которые могли бы послужить препятствием для поставок нефти по трубопроводу "Дружба" и газа по трубопроводу "Турецкий поток". Премьеру удалось убедить американского лидера в необходимости принять такое решение, поскольку Венгрия пока не может обойтись без российских энергоносителей.

Сийярто, сопровождавший Орбана в ходе визита в Вашингтон, напомнил на той же пресс-конференции, что в 2024 году по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию поступило 8,5 млрд кубометров газа, по трубопроводу "Дружба" - 5 млн тонн нефти. По его словам, "примерно такой же объем поставок ожидается и в этом году".