РИА Новости: Венгрия получила исключение из санкций ЕС против российской нефти

Газета.Ruиещё 1

Европейский союз (ЕС), когда ввел запрет на импорт российской нефти, сделал для Венгрии исключение.

В ЕС отреагировали на исключение Венгрии из санкций США против российской нефти
© Global Look Press

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Европейской комиссии (ЕК).

«В рамках своих санкционных пакетов Европейская комиссия в 2022 году ввела запрет на импорт российской нефти за исключением Венгрии и Словакии, для которых действуют исключения из общего запрета ЕС на импорт российской нефти», — сказал источник агентства.

По его словам, исключения для Венгрии и Словакии были сделаны для того, чтобы обеспечить безопасность поставок топлива в эти страны. Представитель ЕК подчеркнул, что в связи с этим данные государства имеют право импортировать сырую нефть из РФ.

8 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что власти США полностью освободили республику от санкций на поставки российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба». Глава правительства уточнил, что исключение будет действовать бессрочно.

Белый дом опроверг заявление Орбана о санкциях

При этом агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что освобождение Венгрии от санкций США на поставки нефти из РФ будет действовать только один год.