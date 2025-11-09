В ЕС отреагировали на исключение Венгрии из санкций США против российской нефти

Европейский союз (ЕС), когда ввел запрет на импорт российской нефти, сделал для Венгрии исключение.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Европейской комиссии (ЕК).

«В рамках своих санкционных пакетов Европейская комиссия в 2022 году ввела запрет на импорт российской нефти за исключением Венгрии и Словакии, для которых действуют исключения из общего запрета ЕС на импорт российской нефти», — сказал источник агентства.

По его словам, исключения для Венгрии и Словакии были сделаны для того, чтобы обеспечить безопасность поставок топлива в эти страны. Представитель ЕК подчеркнул, что в связи с этим данные государства имеют право импортировать сырую нефть из РФ.

8 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что власти США полностью освободили республику от санкций на поставки российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба». Глава правительства уточнил, что исключение будет действовать бессрочно.

Белый дом опроверг заявление Орбана о санкциях

При этом агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что освобождение Венгрии от санкций США на поставки нефти из РФ будет действовать только один год.