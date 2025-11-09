Трамп раскрыл, как пошлины повлияют на размер госдолга США

Соединенные Штаты в ближайшее время начнут выплачивать огромный государственный долг благодаря введению тарифов, рассказал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

В 2025 году американский лидер ввел пошлины на товары ЕС, Мексики, Канады, Китая, Молдавии, Великобритании и ряда других стран. Размер составил от 10% до 145% (против КНР).

«Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в $37 трлн», — отметил Трамп.

Глава государства заметил, что в США приходят рекордные инвестиции, по всей стране растут фабрики и заводы.

Ранее Трамп предупредил, что отмена тарифов, на которой настаивает ряд политиков и экономистов, может обернуться для страны катастрофой.

Президент уточнил, что не считает, что бремя пошлин ложится на плечи граждан, так как они «получают колоссальную выгоду в виде национальной безопасности».