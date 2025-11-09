Британия начала расследование закупок техники из РФ

Власти Великобритании проведут расследование закупок авиационной техники из России в условиях действующих санкций. Об этом сообщает The Observer.

По информации источника, Министерство бизнеса и торговли Британии отметило, что с января по июнь 2025 года на территорию страны было ввезено товаров на сумму 105 миллионов долларов. При этом около 50 миллионов потрачены на приобретение российской авиатехники.

В ходе расследования официальные лица хотят установить, был ли нарушен режим санкций в отношении России, который запрещает закупки авиатехники и технологий, обеспечивающих «значительные доходы».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада ввести санкции против энергетической отрасли России.