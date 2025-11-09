Бессент: шатдаун может привести к сокращению экономического роста США вдвое

Скотт Бессент, руководящий минфином США, сказал, что рост экономики Соединенных штатов может сократиться вдвое, если шатдаун американского правительства не завершится в ближайшее время.

Бессент сказал, что два квартала, в которые президентом США был Дональд Трамп, экономика США была "фантастической".

Шатдаун, то есть приостановка работы федерального правительства, был объявлен 1 октября и стал рекордным по продолжительности. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентского срока Трампа, который также стал рекордсменом по суммарной продолжительности шатдаунов за время правления.