Раскрыта сумма полученной Украиной западной помощи

С 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года западные страны предоставили Украине 52 миллиарда долларов. 22,9 миллиарда из них были выделены за счет процентов с замороженных российских активов. Как уточняет ТАСС, в эту сумму не входят поставки вооружений, средства на их закупку и инвестиции в военно-промышленный комплекс республики.

«Евросоюз и страны G7 в результате практически исчерпали свою долю в размере 30 миллиардов долларов из общей суммы 50 миллиардов долларов, которую предполагалось покрыть в рамках программы ERA за счет процентов от российских активов», — говорится в материале. Уточняется, что 20 миллиардов долларов должны были выделить США, но после того, как американским президентом избрали Дональда Трампа, Вашингтон прекратил прямое финансирование Украины.

В связи с этим Запад, вероятно, не сможет покрыть текущие потребности Украины, так что в 2026 году Евросоюз будет вынужден искать новые источники финансирования республики. При этом Киев наращивает и внутренние заимствования — за прошедший год они составили 2,9 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставил Украине транш на 1,8 миллиарда евро для укрепления ее госуправления.