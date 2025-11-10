Торговля бензином осталась убыточной после роста цен

По итогам октября доходность продаж бензина на АЗС в России вышла в плюс после нескольких месяцев отрицательных значений, однако в учетом операционных расходов она по-прежнему приносит большинству сетей убытки. Об этом со ссылкой на данные аналитиков пишет «Коммерсантъ».

В «ОМТ-Консалт» подсчитали, что при реализации бензина Аи-95 к ноябрю доходность выросла с минус 0,2 рубля за литр на начало октября до 1,2 рубля. В случае с Аи-92 она изменилась с минус 0,4 рубля до 0,3 рубля.

При этом в «Петромаркете» отмечают, что при учете операционных расходов маржа на 31 октября по-прежнему была в среднем равна минус 3,7 рубля при продаже литра бензина Аи-92.

Улучшению ситуации, указывают аналитики «Эйлер», способствует снижение биржевых котировок и рост розничных цен на 1,5-3 процента. В том числе рынок успокоило вступление в силу моратория на обнуление топливного демпфера. Ранее нефтяные компании могли столкнуться с отсутствием компенсаций при слишком быстром росте цен.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко объяснил, что доходность продаж топлива на заправках сильно зависит от региона, сети АЗС и даже от конкретной точки продажи. По его мнению, понять рентабельность продаж можно будет только по итогам года, а в текущий момент волатильность слишком высока, и ситуация быстро меняется.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша подчеркнул, что независимые сети АЗС по-прежнему работают в убыток, хотя в октябре он сократился. В свою очередь, эксперт по энергетике Кирилл Родионов напомнил, что риски нового роста биржевых цен сохраняются, так как проблемы с выпуском из-за внеплановых ремонтов после атак беспилотников не исчезли. По его мнению, к концу года рост цен на бензин в рознице превысят общую инфляцию в два раза.

На прошлой неделе власти Забайкальского края обратились к правительству России с просьбой ускорить поставки в регион бензина с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Красноярского края и Иркутской области. Поводом для этого стали проблемы с наличием топлива на АЗС.