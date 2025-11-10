Курс валют на 10 ноября: эксперт объяснил динамику рубля

Банк России установил курс доллара на 8, 9, 10 ноября 2025 года на уровне 81,2257 ₽ после 81,3765 ₽, снижение составило 15 копеек. Курс евро составил 93,8365 ₽ после 93,7641 ₽. Курс юаня — 11,3561 ₽ после 11,3674 ₽.

Курс рубля в начале ноября сохраняет относительную стабильность: колебания валют остаются в пределах незначительных величин, а резких движений на рынке не наблюдается.

«Такая ситуация отражает баланс противоположных факторов, влияющих на национальную валюту. С одной стороны, рубль получает поддержку за счет высоких процентных ставок — вложения в рублевые инструменты остаются привлекательными, что ограничивает давление на курс. С другой — влияние оказывает замедление темпов экономического роста и сохраняющаяся неопределенность в геополитике», — поясняет финансовый редактор Сравни Алексей Лоссан.

Эксперт отмечает, что экспортеры продолжают постепенно продавать валютную выручку, однако темпы этих операций остаются умеренными. На фоне сокращения внешнего спроса объем поступлений в страну снизился, а восстановление импорта после летнего всплеска идет медленно.

«В результате рынок находится в равновесии: предложение и спрос на валюту уравновешивают друг друга, формируя узкий диапазон колебаний рубля», — говорит эксперт Сравни.

Дополнительным стабилизирующим фактором выступает предсказуемая политика Центробанка, считает он.

«Регулятор сохраняет высокую ключевую ставку, сдерживая инфляцию и снижая спекулятивную активность на валютном рынке. Участники торгов уже адаптировались к текущим условиям, и ожидания относительно дальнейшей динамики рубля остаются нейтральными», — отмечает Алексей Лоссан.

Изменения могут произойти лишь в случае существенных новостей — будь то новые внешнеполитические события, изменение экспортных потоков или корректировка денежно-кредитной политики, полагает он.