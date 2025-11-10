Федеральная налоговая служба (ФНС) за 2024 год начислила 5 млрд рублей сборов на премиальные машины. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на расчет аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Налог на роскошь применяется не только к машинам, но и к квартирам и к земельным участкам. Однако, что касается автомобилей, то сбор взимается в случае, если стоимость машины превышает 10 млн рублей. В таком случае транспортный налог рассчитывается с учетом повышающего коэффициента, установленным правительством.

В FinExpertiza отметили, что за последние пять лет поступления по налогу на роскошь (в отношении автомобилей — FM) увеличились более чем в четыре раза. При этом темпы роста ускорились впервые с досанкционного периода, до 27%. Это связано в том числе с тем, что перечень роскошных авто периодически обновляется, и в 2025 году в него вошли в том числе китайские HiPhi, Hongqi, LiXiang, Voyah и Zeekr.

Однако рост поступлений по налогу на роскошь также связывают с увеличением стоимости авто, на которую влияет в том числе курс валют, и с ростом числа проданных премиальных авто. Наибольший прирост по числу зарегистрированных люксовых машин пришелся на физических лиц: 23 тысячи единиц против 10 тысяч авто, зарегистрированных на юрлиц. Но в общем авторынок в 2025 году переходит к сокращению спрос упал на 22%, а продано лишь 896 тысяч машин, отметил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

В России начались активные продажи автомобилей Volkswagen

Увеличение дохода потенциальных покупателей премиальных авто и стимулирование спроса перед повышением утильсбора президент FinExpertiza Елена Трубникова также выделяет в качестве причин для получения рекордных 5 млрд рублей.

Лидерами по числу начислений по налогу на роскошь, в свою очередь, стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, антилидерами — Еврейская автономная область и Чукотка.