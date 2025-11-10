США предрекли конец доминирования Китая в одной сфере

Лера Букина

США предрекают скорое завершение доминирования Китая на рынке редкоземельных элементов. Министр финансов Скотт Бессант заявил, что влияние Пекина сохранится лишь на 24 месяца, передает The Financial Times.

© РИА Новости

В предыдущем месяце Китай усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов и магнитов, однако США и Китай достигли соглашения о годичной отсрочке. Отмечается, что США активно развивают новые источники сырья и перерабатывающие мощности, укрепляя сотрудничество с союзниками, такими как Австралия и Япония.

В октябре Вашингтон и Канберра договорились вложить 3 миллиарда долларов в проекты по добыче критических минералов. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити также объявила о совместной разработке редкоземельных металлов в водах у острова Минамиторисима, напоминают авторы материала.

Однако, как сообщается, процесс диверсификации поставок редкоземельных элементов из Китая займет значительное время. Разработка новых месторождений — это длительный, затратный и рискованный процесс, требующий крупных инвестиций и получения множества разрешений. Австралийская компания Lynas, крупнейший производитель за пределами Китая, уже столкнулась с трудностями, а новые проекты могут оказаться убыточными без высоких цен на рынке.

В США лишь Energy Fuels и MP Materials производят редкоземельные элементы в проммасштабе. Другие компании, такие как Vulcan Elements и Noveon Magnetics, планируют нарастить выпуск магнитов. Однако большинство проектов пока спекулятивны или нерентабельны без устойчивого роста цен.

Таким образом, США и их союзники делают значительные шаги для снижения зависимости от китайских поставок, но полная независимость от Китая в ближайшие годы маловероятна, пишут авторы статьи.