У России увеличилась финансовая «подушка безопасности»

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь 2025 года увеличился на 38,66 миллиарда рублей и достиг 13,201 триллиона рублей. В долларовом эквиваленте фонд вырос на 5,1 миллиарда — до 163,986 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина России.

По информации на сайте ведомства, рост объема ФНБ связан с доходом от размещения средств фонда. На 1 ноября 2025 года размер ФНБ достиг 13 201 461,1 миллиона рублей, что составляет 6 % от прогнозируемого ВВП за 2025 год и соответствует 163 985,8 миллиона долларов.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы (за исключением средств на счетах в Банке России) в 2025 году составил 601 619,7 миллиона рублей. Это эквивалентно 7 463 миллионам долларов США.

На 1 ноября на отдельных счетах в Банке России было размещено 209,152 миллиарда китайских юаней и 173,102 килограмма золота в обезличенной форме. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ — 1,287 триллиона рублей, в долговые обязательства иностранных государств — три миллиарда долларов.

Часть средств также размещена в ценные бумаги российских эмитентов и на субординированных депозитах в банках. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 ноября составил эквивалент 4,158 триллиона рублей или 51,644 миллиарда долларов.

Месяцем ранее в Минфине России сообщили, что на 1 октября объем Фонда национального благосостояния достиг 13,2 триллиона рублей, что составляет 5,9% от прогнозируемого ВВП на 2025 год. Таким образом, страна располагает существенными финансовыми резервами, передает «Царьград».