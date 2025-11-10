В России заявили о продолжающихся закупках нефти Индией

Индия продолжает закупать российскую нефть. Об этом заявил замглавы Андрей МИД РФ Руденко, его цитирует РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами назвал прекрасными переговоры по торговым вопросам с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, Индия якобы почти полностью прекратила покупать у России нефть.

После выступления американского лидера посол РФ Денис Алипов подчеркнул, что Нью-Дели не отказывался от энергоресурсов из РФ вопреки словам Трампа.

«Россия — четвертый по величине торговый партнер Индии с 70 миллиардами долларов и самым весомым вкладом в энергетическую безопасность», — обратил внимание дипломат.

Компания Reliance Industries — крупнейший в Индии покупатель российской нефти — приобрела миллионы баррелей углеводорода на Ближнем Востоке и в США после того, как Вашингтон обложил санкциями крупные российские нефтяные компании. Кроме того, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии стали проверять контракты на поставки нефти из России.