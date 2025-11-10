Стало известно, где Индия нашла замену российской нефти

Два государственных нефтеперерабатывающих завода Индии — Hindustan Petroleum Corporation Ltd и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd — купили пять миллионов баррелей сырой нефти у США и Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, HPCL закупила по два миллиона баррелей нефти у West Texas Intermediate из США и у Murban из Абу-Даби с поставкой в январе. В свою очередь MRPL приобрела один миллион баррелей иракской нефти Basra Medium с поставкой с 1 по 7 января.

В Reuters отметили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативы поставкам энергоносителей из России в связи с введением США санкций против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». Согласно информации агентства, в настоящее время HPCL и MRPL приостановили закупку нефти РФ из-за санкционных рисков.