Кто может сменить Лагард на посту главы Европейского центробанка

Европейский центральный банк готовится к масштабной смене руководства: к концу 2027 года освободятся четыре из шести мест в исполнительном совете регулятора. Как пишет Financial Times, закулисная борьба за власть уже началась, и в этом процессе сплелись политика, гендерный баланс и борьба национальных интересов.

Первым, в мае 2025 года, свой срок завершит вице-президент Луис де Гиндос. Затем в 2027 году истекут полномочия самой Кристин Лагард, главного экономиста Филипа Лейна и члена совета Изабель Шнабель. Замена де Гиндоса совпадет по времени с кадровыми изменениями в Федеральной резервной системе США, где в мае истекает срок председателя Джерома Пауэлла. По данным FT, ЕЦБ вскоре попросит Еврокомиссию запустить официальную процедуру по назначению нового вице-президента, а министры финансов еврозоны обсудят вопрос уже на этой неделе.

Национальность и взгляды будущего заместителя главы ЕЦБ будут иметь большое значение для расстановки сил внутри регулятора, особенно с учетом того, что к 2026 году к еврозоне присоединится 21-й участник — Босния и Герцеговина.

Кто может сменить Лагард

Главная борьба развернется за кресло президента ЕЦБ, одну из самых высокооплачиваемых должностей в институте ЕС. Базовый оклад главы банка составляет 466 тысяч евро в год, не считая льгот и шестизначного вознаграждения за членство в совете директоров Банка международных расчетов.

Главными претендентами считаются Клаас Кнот, бывший глава Центробанка Нидерландов, и Йоахим Нагель, президент Бундесбанка. Третьим возможным кандидатом источники называют Пабло Эрнандеса де Коса, бывшего главу Банка Испании, который сейчас возглавляет Банк международных расчетов. Его характеризуют как «идеального компромиссного кандидата» с академическим и институциональным опытом.

Финляндия выдвинула на пост вице-президента своего центробанкира Олли Рена, бывшего еврокомиссара и одного из наиболее умеренных членов Совета управляющих ЕЦБ. Хорватия, по данным FT, готова предложить Бориса Вуйчича, действующего главу Центробанка.

По словам главного экономиста Morgan Stanley по Европе Йенса Айзеншмидта, формирование состава совета ЕЦБ — «всегда сложная задача, требующая баланса между странами, политическими взглядами и экономическими школами». Существует неписаное правило: одна страна не может иметь более одного представителя в совете, при этом учитывается равновесие между «ястребами» и «голубями».

Гендерный баланс

С момента основания ЕЦБ в 1998 году только 19 % из 26 членов исполнительного совета были женщинами. По данным FT, Франция и Европарламент намерены сделать вопрос гендерного равенства ключевым при назначениях. Среди возможных кандидаток — Аньес Бенасси-Кере, заместитель главы Банка Франции, ее греческая коллега Кристина Папаконстантину, бывший главный экономист ОЭСР Лоренс Бун и профессор Лондонской бизнес-школы Элен Рей.

Кристин Лагард, ранее опровергшая слухи о досрочном уходе, в октябре публично поддержала Кнота как возможного преемника:

«Он умен, вынослив и умеет работать с людьми — это редкое и крайне важное качество», — сказала она в подкасте College Leaders in Finance.

Лагард отметила, что глава совета управляющих должен обладать «высокими социальными навыками, ведь многие руководители национальных центробанков — настоящие примадонны».

Кнот — бывший академический экономист с более чем 30-летним опытом работы в МВФ, Центробанке Нидерландов и Совете по финансовой стабильности. Он начинал как сторонник жесткой монетарной политики во время долгового кризиса еврозоны, но впоследствии занял более умеренную позицию.