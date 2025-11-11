Сбер сделал прогноз по инфляции в России

Аналитики центра макроэкономических исследований Сбербанка предполагают, что инфляция в России к концу года снизится до 6,8%.

«Годовые темпы инфляции возобновят снижение: в базовом прогнозе — с текущих 8% год к году до 6,8% к концу года», — передаёт РИА Новости.

В целом, как утверждается, динамика инфляции увеличивает пространство для снижения ключевой ставки до 12% к концу 2026-го.

В конце октября сообщалось, что ряд банков в России начал повышать ставки по вкладам.

Также ранее Сбер повысил ставки по вкладам на 0,5—2,1 процентного пункта.