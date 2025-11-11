СМИ: Турецкие банки ограничили операции с Россией
Банки Турции ограничивают связанные с Россией операции, чтобы не попасть под вторичные санкции.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком государственном финансовом секторе.
«После включения ряда турецких компаний в санкционные списки банки начали усиливать внутренние проверки и ограничивать операции, связанные с РФ, чтобы избежать вторичных санкций», - рассказал собеседник агентства.
Такие меры создают новые барьеры для бизнеса, туризма, частных переводов.
На фоне ужесточения ограничений Запада банки республики отмечают сложности при переводах средств в РФ и открытии счетов для россиян. Фактически операции заблокированы, такая ситуация наблюдается уже некоторое время.
ЦБ Турции отозвал лицензии у платежных систем Pay Fix, İninal, Aypara и Papara
В октябре Евросоюз ввел новые антироссийские санкции, которые затронули операции через платежную систему «Мир» и Систему быстрых платежей, напоминает 360.ru.