Значительный прогресс: как Китай и США снимают взаимные торговые ограничения

Китай и США взялись за снятие взаимных торговых ограничений. Об этом сообщает «Коммерсант». Уточняется, что в последние дни стороны достигли значительного прогресса в реализации условий торгового соглашения, подписанного в конце октября.

Соединенные Штаты прекратили юридические разбирательства против китайских судостроительных и судоходных компаний, что привело к взаимному отказу от портовых сборов. Китай смягчил экспортные ограничения, позволив США закупать галлий, германий и сурьму. Также КНР сняла ограничения на экспорт редкоземельных металлов и оборудования для их добычи и переработки. Это значительное послабление, учитывая, что Китай контролирует более 90% мирового производства «редкоземов».

Как отмечается, эти меры способствуют снижению дополнительных затрат для компаний и оказывают положительное влияние на глобальную экономику. Аналитики полагают, что ослабление торговой напряженности улучшит бизнес-климат в обеих странах и постепенно приведет к росту товарооборота после спада. Перемирие может оказаться устойчивым, поскольку обе стороны признали свою подверженность ограничительным мерам.

30 октября, после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, президент США Дональд Трамп объявил, что Китай продолжит беспрепятственные поставки редкоземельных металлов в Соединенные Штаты.