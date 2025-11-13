Минфин предложил исключить ОАЭ из списка офшорных зон

Российское министерство финансов предложило исключить ОАЭ из списка офшорных зон. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов. В случае его принятия, он вступит в силу с момента опубликования, но будет применяться только к правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года.

В пояснительной записке Минфин уточнил, что 18 июля 2025-го Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения. Оно также вступит в силу со следующего года. Документ регулирует не только вопросы налогообложения, но и вопросы обмена информацией между налоговыми органами двух стран.

Кроме того, накануне сообщалось, что власти планируют изменить условия для освобождения контролируемых иностранных компаний (КИК) от налогообложения. Если сейчас компании достаточно не быть зарегистрированной в офшорной зоне, чтобы получать льготу здесь — в России, то в будущем планируется добавить к этому еще одно условие — ставка по налогу на прибыль в стране регистрации должна быть не менее 15%.

Ставка по корпоративному налогу в ОАЭ, в свою очередь, составляет 9%.