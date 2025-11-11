Экономисты предупредили о K-кризисе

Эксперты отмечают углубление K-образного раскола в экономике США, что находит прямое отражение в поведении потребителей и фондовом рынке. Предварительные данные Мичиганского университета показали снижение индекса потребительских настроений на 6% в ноябре, однако богатые домохозяйства с значительными пакетами ценных бумаг на руках демонстрируют больший оптимизм.

Профессор экономики Бетси Стивенсон указывает, что эта дивергенция усугубляет разрыв между благосостоянием разных слоев населения. В то время как владельцы активов пользуются плодами роста фондового рынка, остальные сталкиваются с ростом стоимости жизни и экономической неопределенностью.

Главный стратег BMO Private Wealth Кэрол Шлайф подчеркивает, что K-образная динамика пронизывает все сферы: от потребительского поведения до финансовых результатов корпораций. Этот тренд ставит под вопрос устойчивость текущего экономического роста, поскольку его преимущества распределяются все более неравномерно, пишет Yahoo Finance.