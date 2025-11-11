Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 10 месяцев снизились на 21,4%

Федеральный бюджет РФ за январь - октябрь текущего года получил 7,5 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 21,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах на сайте Министерства финансов.

"Нефтегазовые доходы составили 7 498 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 21,4% год к году) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. Поступление нефтегазовых доходов в январе - октябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - говорится в сообщении.

В Минфине также отметили, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.