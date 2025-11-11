Названа причина резкого подорожания лимонов в России

Стоимость лимонов в России за год выросла на 24%. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные аналитической компании NTech.

Отмечается, что только в октябре лимоны прибавили в цене почти 12%. За год же их стоимость по сравнению с октябрем 2024 года выросла почти на четверть (плюс 24%). Речь идет о ценах не только в онлайн-доставке в среднем по РФ, но и на оффлайн-прилавках.

Главной причиной такого подорожания лимонов в 2025 году стал их неурожай в Турции и сокращение поставок оттуда.

«Только за первый квартал 2025 года они сократились на 25%. Заменить турецких поставщиков сложно, что связано с уже налаженной системой договорных отношений у российских партнеров (в частности Аргентины, ЮАР, Китая, Египта, Марокко, Узбекистана, Бразилии и Мексики), и существующей логистикой», — пояснила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По данным «КП», в 2025 году Россия нарастила закупки лимонов из Узбекистана, но их масштабы с Турцией несравнимы. Чтобы расширить экспорт Ташкент планирует увеличить в 2026 году сбор цитрусовых до 72,5 тысяч тонн. При этом только в 2024 году Россия закупила у Турции 125 тысяч тонн лимонов. Также увеличить поставки этих цитрусовых в РФ намерена Абхазия, но и там масштабы далеко не турецкие.