Основатель Tesla и SpaceX, бывший сотрудник администрации американского президента Илон Маск предсказал, что энергия станет валютой будущего, но важнее то, что энергообеспеченность критически важна для экономического и социального развития, особенно в условиях нового технологического уклада с ИИ и робототехникой. Это увеличит спрос на электрогенерацию, сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что энергетический дисбаланс между странами продолжает увеличиваться: в Африке генерируется лишь 253 ГВт, тогда как Россия обладает более значительными мощностями. РФ не только использует собственные ресурсы, но и выступает крупным экспортером энергоносителей.

К 2030 году планируется нарастить объемы нефтедобычи до 540 млн тонн, учитывая и трудноизвлекаемые запасы. Кроме того, Россия играет важную роль в строительстве атомных электростанций за рубежом и поставках ядерного топлива, говорится в материале.

Сообщается, что развитые страны, такие как Европейский Союз и Япония, борются за доступ к ресурсам, применяя неоколониальные методы. Переход к «зеленой» экономике увеличивает их технологическую зависимость. На Российской энергетической неделе министр энергетики Сергей Цивилев объявил о планах по увеличению генерации до 88 ГВт к 2042 году. Он также подчеркнул важность энергетического диалога в рамках БРИКС. Россия активно поддерживает развитие энергетики в Африке, где к 2050 году будет проживать четверть населения мира.

Подчеркивается, что мировая энергетика переживает кризис из-за однополярной модели. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева выделяет три проблемы: энергетическая бедность (660 млн без электричества), двойные стандарты и использование ESG для сдерживания развития Глобального Юга.