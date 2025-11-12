Армения из политических соображений хочет отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет денег Евросоюза. В службе внешней разведки (СВР) РФ назвали такие планы «поцелуем Еревана» по аналогии с поцелуем Иуды.

При этом, по данным СВР, Евросоюз пока думает, стоит ли платить за зерно, поскольку делать это «придется на постоянной основе». Однако взять деньги из замороженных российских активов пока не дает Бельгия.

— Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений «хотят отвязаться» от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать часть необходимых объемов зерна у «незалежной», — цитирует сообщение ТАСС.

В свою очередь премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что страна не намерена отказываться от российского зерна.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Пашиняну, что КГБ был создан почти через 40 лет после геноцида армян в Османской империи. Таким образом она отреагировала на заявления премьера, в которых он обвинял КГБ в исторических проблемах между турками и армянами.

В октябре президент России Владимир Путин поправил Никола Пашиняна во время обсуждения товарооборота между двумя странами на саммите СНГ. Во время разговора российский лидер поинтересовался у премьера, каким сейчас является объем торговли между Россией и Арменией.