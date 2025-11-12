Цены на золото отреагировали на завершение шатдауна в США

Золото дешевеет в середине недели на фоне завершения правительственного кризиса в США и слабых данных по занятости. После 42-дневного шатдауна работа правительства возобновилась, что снизило спрос на защитные активы, сообщает Bloomberg.

© if24.ru

Давление на золото усиливается из-за оттока средств из биржевых фондов (ETF), которые фиксируют третью неделю чистых продаж после восьми недель роста. По данным Societe Generale, вывод каждых 10 тонн из ETF приводит к снижению цены на 1%. Это спровоцировало коррекцию после октябрьского рекорда (выше $4380).

Несмотря на краткосрочную коррекцию, золото сохраняет потенциал роста благодаря продолжающимся закупкам центробанков и ожиданиям дальнейшего смягчения политики ФРС. Металл демонстрирует лучшую годовую динамику с 1979 года с ростом более 55%. Стратеги OCBC считают, что среднесрочные драйверы роста остаются в силе.