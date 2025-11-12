«Теневой» флот для обхода санкций: как Китай наращивает закупку газа из РФ

Китай наращивает импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на санкции. Для этого он создает сеть судов, которые позволяют обходить ограничения, что снижает эффективность западных мер, сообщает Bloomberg.

С конца августа Китай получил 11 партий СПГ из проекта «Арктик СПГ-2», главным образом через терминал «Бэйхай». Великобритания ввела санкции против этого терминала, но США пока ограничиваются нефтяным и финансовым секторами.

В октябре Россия и Китай заключили соглашения о поставках газа в объеме 106 миллиардов кубометров в год, чтобы компенсировать утраченные поставки в Европу. В августе экспорт российского газа в Китай достиг 4,63 миллиарда кубометров, что на 17% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) составили 975,5 тысячи тонн, увеличившись на 44%. В 2024 году Китай импортировал 76,6 миллиона тонн СПГ, из которых 8,3 миллиона тонн были поставлены из России.

В материале говорится, что Китай строит «теневой» флот для обхода санкций. Газовоз CCH Gas скрывает координаты при приближении к порту, а танкер Kunpeng сменил владельца и управляющую компанию на малоизвестные фирмы. Россия также формирует собственный «теневой» флот СПГ из более 10 судов.

Подчеркивается, что Китай и Россия укрепляют сотрудничество в энергетической сфере, формируя стабильную систему поставок, устойчивую к западным санкциям. Рекордные показатели прокачки и морские перевозки делают Пекин ключевым узлом для распределения российского газа в азиатском регионе и основным рынком, где санкции оказываются малоэффективными.