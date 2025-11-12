В ЦБ заявили об отсутствии формальных признаков технической рецессии в РФ

В 2025 году экономика России не переживала техническую рецессию, формальных признаков этого нет. Об этом в видеоблоге на YouTube-канале регулятора заявил советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов.

Он признал, что в начале 2025 года рост российской экономики замедлился, впервые с 2022 года.

«Но уже во втором квартале этого года экономика вновь перешла к росту, прибавив 0,4%. Такая динамика позволяет говорить, что формально никакой технической рецессии в российской экономике в этом году не было», — подчеркнул Тремасов.

До этого об отсутствии признаков рецессии в экономике заявляла руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, при рецессии резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты, — ни того, ни другого сейчас в стране не наблюдается.

По ее словам, экономике важна предсказуемость курса рубля, она достигается при низкой инфляции.