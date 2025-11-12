В Минсельхозе прокомментировали рост цен на продукты

Рост цен на основные продукты питания в России за последние десять лет не превышал общий уровень инфляции, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Госдуме.

«Если говорить об экономической доступности, то за последние десять лет рост цен на основные продукты питания в нашей стране не превышал общего уровня инфляции, а по ряду категорий все еще отстает от нее», – отметила Лут, передает ТАСС.

Министр добавила, что в последние годы фиксируется устойчивый рост себестоимости продукции. Это связано с удорожанием техники, энергоресурсов, логистики, заемных средств и других компонентов, влияющих на итоговую цену товаров.

По словам Лут, особое внимание контролю цен уделяют в Госдуме, в том числе в рамках рабочей группы под председательством Алексея Гордеева. Она подчеркнула, что министерство ведет постоянный диалог с Минэкономразвития, Минпромторгом, ФАС России и другими ведомствами для предотвращения ценовых перекосов на рынке.

Для сохранения стабильности используются точечные меры поддержки и механизмы таможенно-тарифного регулирования, отметила министр. Отдельно она выделила задачу развития долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с использованием формулы цены на овощную и другую продукцию.

Лут подчеркнула, что совместно с Минпромторгом министерство разрабатывает изменения в закон о торговле, которые позволят избежать скачков цен на отдельные продовольственные товары. Она призвала депутатов поддержать эту законодательную инициативу.

В октябре председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил внедрить в магазинах «рыбный четверг» со скидкой 50%.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на важность потребления рыбы для увеличения средней продолжительности жизни населения.