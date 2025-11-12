В Швеции разразился энергетический кризис: предстоящей зимой страна останется без запасов электричества. Государственный регулятор отметил, что все заявки на тендер по созданию временного резерва мощности в 800 МВт превысили законодательно установленный порог, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что проблема кроется в сокращении поставок российских энергоносителей и бюрократических ограничениях ЕС, запрещающих закупки по высоким ценам.

Швеция ежегодно производит 160 тераватт-часов электроэнергии, а также импортирует дополнительные 7,3 тераватт-часа. Основными поставщиками являются Норвегия, Дания и Финляндия, которые поставляют 4,4, 2 и 0,8 тераватт-часа соответственно.

Эти закупки обходятся шведской экономике в полмиллиарда долларов ежегодно. В связи с этим отключения электроэнергии зимой могут стать более частым явлением, так как Европейский Союз не учитывает реальные рыночные условия, а руководствуется политическими мотивами.

Швеция обладает одним из наиболее экологичных энергетических секторов в мире: половина электроэнергии производится на гидроэлектростанциях, а треть — на атомных электростанциях. Однако АЭС и крупные плотины сосредоточены на юге страны, в то время как северные регионы вынуждены полагаться на импорт электроэнергии.