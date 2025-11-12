Кадровый дефицит в промышленности пошел на миллионы

В настоящее время российская промышленность испытывает дефицит двух миллионов специалистов. На это посетовал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин. Его процитировала «Газета.Ru».

В числе тех, кто нужен заводам, — как обычные рабочие, так и управленцы с инженерами. Он также обратил внимание, что в первой половине текущего года в стране прекратила работу 141 тысяча организаций, в числе которых имеются и производственные. Темпы роста падают, а некоторые отрасли промышленности переживают спад.

Никитин напомнил, что ряд крупных компаний перешел на четырехдневную рабочую неделю и неполный рабочий день. Сказывается как высокая ключевая ставка при низкой рентабельности, так и неэффективное финансовое управление. По мнению члена правления, при дальнейшем сокращении мощностей и банкротствах высвободится несколько десятков тысяч человек.

Ранее стало известно, что Москва и Нью-Дели планируют договориться о привлечении индийской рабочей силы на российский рынок труда. В настоящее время рабочих из этой южноазиатской страны привлекают в такие сектора, как строительство и текстильная промышленность, однако перспективными направлениями остаются машиностроение и электроника.