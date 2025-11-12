На Украине оценили ситуацию с российским топливом
Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что в России нет дефицита топлива, указав, что страна поставляет дизель за рубеж. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Шестого ноября появились сообщения, что Россия начала экспорт дизельного топлива в Афганистан через Иран, куда дизель доставляется по Каспийскому морю. Отмечалось, что речь идет о поставке пяти тысяч тонн российского топлива.
«Когда на рынке дефицит, дизель в другие страны не везут», - заявил Кущ.
Он добавил, что еще раньше дизельное топливо в Афганистан поставила Белоруссия. Сообщалось, что поставки прошли по железной дороге через Казахстан и Узбекистан.
«Очевидно, что при наличии дефицита топлива в РФ, дизель из Беларуси пошел бы на российский рынок, а не на афганский», - заключил экономист.