Названа причина, по которой дефицит бюджета РФ снова вырос

По итогам января-октября дефицит федерального бюджета снова вырос — до 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Причины понятны: с одной стороны, расходы продолжают расти, и сократить их нет никакой возможности, а с другой, всё более проблемной становится ситуация с доходами. В частности, нефтегазовые поступления снизились за десять месяцев на 21,4% (до 7,5 трлн рублей) к аналогичному периоду 2024-го. Возникает естественный вопрос — за счет каких источников и ресурсов власти собираются закрывать дефицит, имеющий явную склонность к разбуханию?

Напомним, законом о бюджете на текущий год изначально был запланирован дефицит в размере 1,17 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Весенние поправки привели к его увеличению до 3,79 трлн рублей, а осенние — до 5,73 трлн, или 2,6% ВВП. В отдельно взятом октябре недостача составила 400 млрд рублей. Всего в 2025 году из десяти месяцев профицитными оказались только три — март, август и сентябрь.

Как сообщил Минфин, доходы по итогам января-октября составили 29,9 трлн рублей (увеличились на 0,8%), расходы — 34,1 трлн (увеличились на 15,4%). Причем сумму в 29,9 трлн обеспечили в основном ненефтегазовые поступления в размере 22,4 трлн рублей, прибавившие 11,3% год к году. Проблема в том, что из-за охлаждения спроса, как потребительского, так и корпоративного, их динамика заметно замедляется: например, прирост НДС (этого налога собрали на 11,5 трлн рублей) по итогам первого квартала составил 9,3%, а по итогам полугодия — 7,3%.

Что касается ситуации с нефтегазовыми доходами, их падение на 21,4% (до 7,5 трлн рублей) экономисты объясняют, прежде всего, снижением средней цены на нефть Urals, укреплением рубля и санкциями США, направленными против крупнейших экспортеров российского сырья. В результате снижаются налоговые поступления от нефтегазовой отрасли в виде НДС и налога на прибыль. Что касается медленного роста несырьевых доходов, то, по словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, он может быть обусловлен такими внутренними причинами, как кризисное положение в угольной, сталелитейной и ряде других отраслей. Как считает эксперт, в последние два месяца текущего года общий баланс в бюджете вряд ли изменится к лучшему, однако в 2026-м, на фоне ожидаемого снижения госрасходов, дефицит не превысит 2% ВВП.

«Согласно скорректированному закону о бюджете, дефицит по итогам года должен составить 5,7 трлн рублей, - рассуждает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. - То есть, с одной стороны мы пока не выбились из запланированного графика с показателем в 4,19 трлн, а с другой, события не могут не вызывать определенную тревогу. То обстоятельство, что в январе речь шла о цифре в 1,17 трлн рублей, а сегодня она превышена столь значительно, указывает на хронический характер происходящего. Надо готовиться к тому, что дефицит федеральной казны не просто останется высоким, но будет увеличиваться. А это сопряжено с большими расходами на его обслуживание, причем денег будет постоянно не хватать, и выбраться из этого замкнутого круга при охлаждающейся экономике крайне сложно. Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, ВВП в 2025 году вырастет на 1%, это микроскопическая прибавка, в рамках статистической погрешности».

Можно, конечно, продолжать повышать налоги. Но все более ожесточенное закручивание фискальных гаек в отношении бизнеса и населения обескровливает в конечном счете экономику, которая перестает генерировать доходы и добавленную стоимость. И это еще один замкнутый круг, отмечает Николаев. Что еще остается в качестве потенциальных источников финансирования дефицита? Приватизация? Но она много денег не государству даст и проблему глобально не решит. ФНБ? Но его ликвидная часть составляет 4,15 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Так что преувеличивать ресурсный потенциал «кубышки» не надо.

Кардинально иначе оценивает ситуацию член Совета «Деловой России» Андрей Глушкин. По его словам, рост бюджетного дефицита до 4,19 трлн рублей не является тревожным сигналом, а скорее отражает гибкость бюджетной системы в условиях изменяющейся экономической конъюнктуры. Повышенные расходы осенью связаны с ускоренным исполнением государственных программ, а снижение доходов в отдельные месяцы носит временный характер и обусловлено с колебаниями на сырьевых рынках и сезонными факторами.