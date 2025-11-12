Назван предварительный объем добычи нефти в Казахстане в 2026 году

Министр Аккенженов: добыча нефти в Казахстане составит 90 млн тонн в 2026 году
Добыча нефти в Казахстане в 2026 году, по предварительным оценкам, составит около 90 млн тонн.
Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, пишет ТАСС.
«Мы еще не сверстали его [прогноз добычи нефти в Казахстане на следующий год] до конца, но порядка 90 млн [тонн] будет», — сказал он.
29 октября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Казахстан играет ключевую роль как поставщик энергетических ресурсов в Европу в условиях ужесточения антироссийских санкций со стороны Евросоюза.
21 октября Аккенженов заявил, что на казахстанском месторождении Карачаганак снизилась добыча нефти в связи с атакой украинских беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ). На фоне инцидента министерство энергетики страны предупредило о возможном снижении объемов добычи нефти.