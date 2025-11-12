«Кинули замануху»: Почему Армения не сможет отказаться от торговли с Россией

Заменить Россию в качестве торгового партнера Армении не получится ни у кого, заявил НСН Арман Абовян.

© nsn.fm

Армения зависит от России не только в поставках зерна, но и во многих других отношениях. Эту торговлю никто не заменит, рассказал экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в разговоре с НСН.

Служба внешней разведки России сообщила, что Армения рассматривает возможность отказаться от закупок российского зерна ради поставок украинского. Об этом они сообщили на своем официальном сайте. Премьер-министр страны Никол Пашинян отреагировал на публикацию и опроверг обвинения, передает издание Tert. Абовян объяснил, почему об этом заговорили.

«Армянская власть уже давно пытается усидеть на нескольких стульях одновременно и даже прилечь на них. Не вызывает у меня сомнений и то, что дыма без огня не бывает.. Сейчас нам предлагают получить зерно из Азербайджана. Но одна партия оттуда из-за транспортных издержек дороже на 30%, чем российская. Более того, это кормовое зерно, а нам отправляют первую категорию. Мы импортозависимая страна, и в данном случае поставки зерна для нас являются ключевыми. И речь не только о них, но и о тех же горюче-смазочных материалах. Еще стоит обратить внимание на рынок реализации армянской продукции. Она на 80% продается в России. Никто ее не заменит: ни ЕС, ни Украина. Это сложилось исторически и технически невозможно», — указал он.

Абовян также связал новости с началом избирательного цикла в Армении.

«Нужно понимать, что до парламентских выборов в 2026 году у власти есть две задачи. Первая — убедить население Армении в том, что нужно обязательно смириться с той ситуацией, которая сложилась. Это означает ползучую оккупацию и демонтаж государства под эгидой как бы мира. А вторая — "кинуть замануху", чтобы население проголосовало за них. Для власти это обещание, что мы потопаем в Евросоюз. Но они не рассчитали одно. Все работают согласно однотипным клише, что в Молдавии, что на Украине, что в других странах бывшего СССР. Но армяне всегда держали связь с диаспорами по всему миру. ЕС не является для нас землей обетованной, нас этим не удивить. А мы помним, кто такие русские и что они для нас сделали. Подкупить людей простым “безвизом” с Европой, чтобы взрастить русофобию, тут не получится», — отметил он.

Ранее Абовян объяснил НСН, зачем оппозиция Армении собирает импичмент Пашиняну.