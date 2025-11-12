Эксперт рассказал, кто выиграет от повышения акцизов на вино

Люди, которые работают на виноградниках, получают небольшие зарплаты, поэтому повышение акцизов на вино в какой-то степени положительно повлияет на винодельческую отрасль в России. Об этом в беседе с News.ru заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Дмитрий Киселев.

Он назвал маленькие зарплаты людей, которые работают на виноградниках, «совершенно несправедливыми».

«Я считаю, что это, так сказать, послужит укреплению социальной справедливости в нашей стране», — прокомментировал повышение акцизов на вино Киселев.

Также у него спросили, не приведет ли увеличение налога к росту теневого рынка алкогольной продукции. По мнению Киселева, повышение ставки косвенного акциза серьезно не коснется тех, кто предпочитает именно вино, поскольку «это фактически здоровый образ жизни».