Япония прокомментировала возможность введения новых санкций против России

В Японии прокомментировали вероятность введения новых экономических санкций против России.

Об этом в среду, 12 ноября, сообщил генеральный секретарь кабмина Японии Минору Кихара.

— Правительство будет действовать соответствующим образом, комплексно оценивая, что эффективно для установления справедливого и прочного мира на Украине, а также что необходимо с точки зрения национальных интересов Японии, — заявил он.

По словам Кихара, страна продолжит сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с G7, передает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ сообщили, что Москва в ответ на продолжающееся санкционное давление со стороны Токио запретила въезд на территорию России 30 гражданам Японии, в том числе журналистам, дипломатам и профессорам. При этом Кихара назвал «абсолютно неприемлемым» соответствующее решение РФ.

В то же время, Россия и Япония ведут обсуждения о возможном возобновлении прямого авиасообщения между странами. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что на данный момент компании двух стран проводят консультации по этому вопросу.