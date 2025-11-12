Депутат: Цифровой рубль создавали не для сокращения наличных

Цифровой рубль заметно не повлияет на сокращение объема наличных денег в обращении, поскольку создавался для других задач, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с «Дума ТВ».

© Парламентская газета

По словам депутата, задача цифрового рубля не в уменьшении объема наличных. Поэтому не стоит ожидать нововведений для людей, не имеющих отношения к бизнесу, или не участвующих как предприниматели в контрактах, связанных с бюджетной системой.

Парламентарий назвал главными целями цифрового рубля прозрачность финансовых расчетов в бюджете и использование его в международных операциях. Для обычных людей и тех, кто не занимается бизнесом, введение новой валюты не принесет значительных изменений.

С 1 сентября 2026 года в России начнется массовое внедрение цифрового рубля. Документ обязывает банки предоставить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Для оплаты покупок цифровыми рублями будет использовать универсальный QR-код.