Золотые резервы России выросли на рекордную сумму

Золотые резервы России за последние 12 месяцев продемонстрировали рекордный рост в денежном выражении, увеличившись на 92 миллиарда долларов. Согласно расчетам РИА Новости, основанным на данных Центробанка, эта сумма превысила совокупный прирост за предыдущие четыре года, который составил 69 миллиардов долларов.

На 1 ноября 2025 года стоимость золотых запасов достигла 299,8 миллиарда долларов против 207,7 миллиарда долларов годом ранее. Такой стремительный рост стал возможным благодаря значительному подорожанию драгоценного металла: за указанный период цены на золото выросли в 1,5 раза — с 2,7 до 4 тысяч долларов за тройскую унцию. При этом в физическом выражении золотой запас России даже немного сократился — на 3,1 тонны, составив на 1 октября 2329,7 тонны.

Доля золота в структуре международных резервов страны на начало ноября достигла 41,3%, тогда как валютная часть резервов за год выросла лишь на 0,5%, до 426 миллиардов долларов.

