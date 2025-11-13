США прекратили чеканить один номинал монет

Lenta.ru

США прекратили чеканить монеты номиналом в один цент. Об этом сообщает Associated Press.

© Global Look Press

От производства одного номинала, который выпускался более 200 лет, отказались, так как затраты на чеканку монет превысили их стоимость. Одноцентовые монеты сохранят платежную силу, а последние выпущенные монетным двором в Филадельфии экземпляры продадут с аукциона, пообещал министр финансов США Брэндон Бич.

До этого самой долгой монетной эмиссией в Америке был выпуск монеты номиналом в полцента. Его прекратили в 1857 году, заодно уменьшив размер пенни, чтобы сэкономить на меди, необходимой для ее изготовления. Сегодня монета в один цент на 97,5 процентов состоит из цинка с медным покрытием.

По данным Американской ассоциации банкиров, сейчас в обращении в стране находится около 250 миллиардов монет в один цент. Монеты в 1 цент по-прежнему останутся законным платежным средством, но их оборот замедлится.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Германии передумало выпускать коллекционные монеты номиналом 20 и 25 евро из серебра. Причиной стал резкий рост цен на драгоценный металл, в результате которого материальная стоимость монет весом 16,6 и 22 грамма превысила их номинальную.