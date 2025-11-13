В России предупредили о риске повторения кризиса 1998 года

Несмотря на официальные заявления властей о том, что планы по заморозке депозитов в российских банках отсутствуют, у населения всё равно сохраняется высокая тревога по поводу возможной блокировки или принудительного изъятия своих сбережений.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил известный российский экономист Михаил Хазин, передает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, такие опасения обоснованы, и называть их необоснованными — неправильно. Он не исключает вероятность повторения ситуации, когда произошел банковский дефолт. Особую подогревающую обстановку создает предстоящий рекордный дефицит российского бюджета, который по прогнозам может достигнуть 5,7 триллиона рублей к концу 2025 года. В то же время у граждан на счетах скопилось примерно 50 триллионов рублей, что превышает полтора-два годовых бюджета страны.

Некоторые аналитики предполагают, что власти могут попытаться использовать эти частные накопления в своих интересах. В ответ Центробанк РФ заявил, что не рассматривает подобных мер, так как это существенно рискует для всей системы финансов. Однако Хазин уверен, что слухи о возможных заморозках и изъятиях имеют под собой основания.

«Это очень деликатная тема. Если говорить лично, мои ощущения напоминают ситуацию весной 1998 года. Я не вижу шансов вернуться к состоянию февраля-марта 2023. Что-то всё равно должно произойти. Либо это будет частичный дефолт — ситуация, когда не возвращают вклады, как в 1998 году, — тогда случились два дефолта: суверенный и банковский. Банковский дефолт теоретически может повториться. Или, например, рубль резко девальвируют до 130-140 рублей за доллар. Могут случиться и другие события, но что-то определённо произойдет», — заявил Хазин.

Эксперт признает, что у страны есть возможность предотвратить худший сценарий, однако выражает обеспокоенность по поводу заявлений и намерений правоохранительных и монетарных органов, которые вызывают тревогу. В то время как Минфин, Минэкономразвития и ЦБ пытаются покрывать дефицит бюджета умеренными налоговыми реформами, Хазин допускает, что при дальнейшем ухудшении ситуации власти могут пойти на более радикальные и жесткие меры.