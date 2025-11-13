В России ожидают сокращения доходов от нефти и газа в ближайшие годы

Антонина Левашова, заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара, в интервью «Известиям», высказала предположение о возможном дальнейшем снижении нефтегазовых доходов России в ближайшие годы.

По словам собеседницы, Минфин отмечает риски дальнейшего уменьшения доходов страны. Это связано с тем, что в 2026 году вступит в силу запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти (включая те, что ввозятся через третьи страны, такие как Турция и Индия), отметила она.

Также аналитик отметила, что на цену оказывают давление снижение темпов роста спроса и увеличение профицита предложения. По данным ОПЕК, в 2026 году рост предложения будет обусловлен увеличением добычи в США, Бразилии, Канаде и Аргентине, а не в России.

По данным Минфина, за период с января по октябрь 2025 года федеральный бюджет показал дефицит в размере 4,19 трлн рублей, что на 4,314 трлн рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По прогнозам на текущий год, общий дефицит составит 2,6% от ВВП.

В пресс-релизе Минфина указано, что в период с января по октябрь текущего года нефтегазовые доходы превысили базовый уровень. Однако существует риск их снижения из-за ухудшения ценовой конъюнктуры.