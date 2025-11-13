Скандалы вокруг обхода санкций в Прибалтике демонстрируют модель отношений России с Европой. В Латвии обнаружили, что российский «теневой флот» заправляется в стране, несмотря на дипломатические усилия по его вытеснению, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, латвийские власти не в состоянии предпринять меры из-за юридических тонкостей. Также страна экспортирует российские удобрения, выдавая их за продукцию других государств. Эти обстоятельства вызывают публичные признания, но не приводят к переменам.

Подчеркивается, что в будущем страны Балтии и Польша рассматривают возможность использования инфраструктуры СПГ для оказания помощи Украине. Однако рынок СПГ устроен таким образом, что значительная доля газа будет поступать из России. Это создаст противоречие между их публичными заявлениями и моральными принципами, говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что европейские страны отказываются от закупок российской нефти и газа, однако продолжают приобретать их через посредников.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Китай наращивает импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на санкции. Для этого он создает сеть судов, которые позволяют обходить ограничения, что снижает эффективность западных мер, сообщает Bloomberg.