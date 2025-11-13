Европейская комиссия (ЕК) направит Украине шесть миллиардов евро по кредитной линии G7, выделенной под доходы от российских активов.

Об этом в четверг, 13 ноября, заявила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.

— Мы объявляем сегодня о выделении Украине шести миллиардов евро по программе ERA, — уточнила она.

Фон дер Ляйен признала, что главная цель таких действий — повысить затраты Москвы на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.

До этого европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис выразил обеспокоенность относительно долговой устойчивости Украины. Еврокомиссия и Международный валютный фонд (МВФ) не уверены в платежеспособности Киева.

Недавно европейские СМИ утверждали, что Италия, Франция и Бельгия не поддержали идею Европейского союза, в рамках которой замороженные активы России предлагается передать Киеву.

По данным издания Strategic Culture, Западу придется столкнуться с разрушительными последствиями, если дойдет до изъятия российских активов. Европа получит в России имидж «вора и лицемера».