ЕК объявила о передаче Украине шести миллиардов евро за счет дохода от активов РФ
Европейская комиссия (ЕК) направит Украине шесть миллиардов евро по кредитной линии G7, выделенной под доходы от российских активов.
Об этом в четверг, 13 ноября, заявила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.
— Мы объявляем сегодня о выделении Украине шести миллиардов евро по программе ERA, — уточнила она.
Фон дер Ляйен признала, что главная цель таких действий — повысить затраты Москвы на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.
До этого европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис выразил обеспокоенность относительно долговой устойчивости Украины. Еврокомиссия и Международный валютный фонд (МВФ) не уверены в платежеспособности Киева.
Недавно европейские СМИ утверждали, что Италия, Франция и Бельгия не поддержали идею Европейского союза, в рамках которой замороженные активы России предлагается передать Киеву.
По данным издания Strategic Culture, Западу придется столкнуться с разрушительными последствиями, если дойдет до изъятия российских активов. Европа получит в России имидж «вора и лицемера».