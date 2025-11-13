В Евросоюзе не приняли решение по экспроприации российских активов

Руководители министерств финансов стран Евросоюза не приняли практических решений по предложению Еврокомиссии об экспроприации замороженных активов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе.

«Мы продолжили дискуссию о поддержке Украины в следующем году и рассмотрели различные варианты, включая предложение Еврокомиссии о «репарационном кредите», основанном на замороженных активах России. Мы будем активно работать со странами-членами, чтобы облегчить принятие решений на саммите в декабре», — отметила Лосе на пресс-конференции по итогам встречи.

Как отмечается, Лосе добавила, что, по ее мнению, экспроприация активов России якобы является «наилучшим решением».

13 ноября Европейская комиссия продолжила обсуждение с Бельгией предложений по финансированию Украины, включая использование активов Российской Федерации. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что рассматриваются различные варианты, при этом основной — предоставление кредита за счет замороженных российских суверенных активов.

10 ноября стало известно, что Европейский союз разрабатывает альтернативные варианты конфискации замороженных активов России, связанных с Бельгией. Основных стратегий две: первая — это «репарационные займы» на основе замороженных российских государственных активов; вторая — модель займов, при которой государства-члены ЕС будут брать кредиты для финансирования Украины в течение следующих двух лет.