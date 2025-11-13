ВТБ: рост ВВП России в III квартале оказался нулевым

ТАСС

Рост российской экономики за третий квартал 2025 года, согласно оценке ВТБ, был нулевым по отношению ко второму кварталу этого же года.

В ВТБ заявили о нулевом росте ВВП России в III квартале
Об этом заявил на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет! Краснодар" член правления Виталий Сергейчук.

"По нашим оценкам, рост ВВП за третий квартал был уже нулевым к предыдущему кварталу, с исключенной сезонностью, - указал банкир. - По итогам девяти месяцев растут отрасли, связанные с военно-промышленным комплексом, растет ретейл, отрасли, нацеленные на внутренний спрос. Есть снижение по экспортно ориентированным отраслям, добывающим отраслям и связанной с ними транспортной отраслью".

При этом безработица все последние годы ставит "рекорд за рекордом", добавил Сергейчук.

"Это значит, что период экстенсивного роста, когда мы задействовали все свободные трудовые ресурсы в стране, закончился. И основной рост мы можем достичь только путем повышения производительности труда и новых технологий, развития новых отраслей. Здесь Краснодарский край в привилегированном положении, потому что и прирост населения, и внутренняя миграция поддерживают рост трудовых ресурсов, и опять же, это говорит о привлекательности региона", - считает топ-менеджер.

Согласно прогнозу ВТБ, инфляция в стране в 2025 году составит чуть выше 7%, а в 2026 году - 5,5%.

Ранее Банк России оценил рост ВВП РФ в третьем квартале 2025 года в годовом выражении в 0,4%, что ниже июльского прогноза в 1,6%.

