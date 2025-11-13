Цены на нефть продолжают падать: причины и прогнозы на будущее

В четверг цены на нефть упали после снижения на предыдущей торговой сессии. Увеличение запасов сырой нефти в США усилило беспокойство о достаточности глобального предложения, сообщает Thomson Reuters.

Цены на фьючерсы нефти марки Brent остались на отметке 62,71 доллара за баррель, несмотря на снижение на 3,8%. Стоимость фьючерсов на WTI упала до 58,46 доллара за баррель, что составило уменьшение на 4,2%. Запасы сырой нефти в Соединенных Штатах увеличились на 1,3 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 7 ноября. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились.

Заявление ОПЕК о том, что в 2026 году предложение превысит спрос, привело к снижению цен на нефть более чем на два доллара за баррель. Сувро Саркар из DBS объяснил это изменением оценки баланса спроса и предложения, подтвердив вероятность избыточного предложения.

В четверг вечером EIA представит отчет о нефтяных запасах. Также агентство прогнозирует увеличение мировых запасов нефти до 2026 года в связи с ростом добычи. Некоторые эксперты полагают, что стоимость нефти останется на нынешнем уровне, учитывая возможные ограничения российского экспорта из-за санкций.